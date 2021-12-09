Новый маленький кроссовер Mitsubishi: каким он получится

Автомобиль значительно преобразится внешне и сменит сегмент

Популярный кроссовер Mitsubishi ASX ждет не мало перемен, одной из которых станет смена сегмента. Модель перейдет из класса SUV в B-SUV или компактный кроссовер. Не останется без внимания и дизайн. Каким он будет — сложно сказать, поскольку сама марка не спешит делиться какими-либо наработками. Но этот пробел заполнил дизайнер издания Motor.es.

В основу нового Mitsubishi ASX 2023 лег концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, при этом отдельные узнаваемые черты кроссовера cохранены. Автомобиль получился довольно современным. В силуэте кроссовера просматривается сходство с новым Mitsubishi Outlander и Renault Captur. Переднюю его часть украшают фальшрадиторная решетка с сетчатым рисунком и тонкие светодиодные фары с дополнительными световыми блоками в воздухозаборниках.

По предварительной информации, понижение статуса новому Mitsubishi ASX компенсирует гибридная технология Renault «E-Tech» (ДВС, два электродвигателя и тяговая батарея). Это позволит модели рассчитывать на расширение аудитории, в частности, в Европе. В компании уже подтвердили появление модели на нескольких европейских рынках. Старт продаж запланирован на 2023 год. К сожалению, на рынке новый Mitsubishi ASX предложат исключительно с передним приводом, но с возможностью выбора ездового режима.