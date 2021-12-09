Самый дешевый электромобиль Европы провалил важный тест – дело не в запасе хода

Безопасность Dacia Spring и Renault Zoe проверили в краш-тестах – результат неутешительный

Европейский комитет безопасности Euro NCAP протестировал электромобили Dacia Spring и Renault Zoe. Первый на данный момент является самым дешевым электрокаром Европы (около 18 000 евро). Видимо, экономия отразилась на безопасности. Но обо всем по порядку.

Увы, результаты неутешительные. Электрический хетчбэк Renault Zoe не получил от экспертов ни единой звезды. Это третья модель в истории организации с таким показателем. Причем безопасность предыдущего поколения этого автомобиля оценили в пять звезд. По словам экспертов, электромобиль показал низкий результат в плане защиты водителя и пассажиров в целом. Также они отметили плохую работу систем защиты пешеходов и предотвращения столкновений.

Немного лучше себя показал электрокросс Dacia Spring. Эксперты отметили высокую вероятность получения травм груди водителя и головы задних пассажиров во время ДТП. Судя по характеру повреждений манекенов, после полученных травм люди, скорее всего, отправятся в морг. Также у электрокара слабая защита детей. Здесь отмечена сильная компрессия грудной клетки и головы во время удара. В результате модель получила всего один балл от экспертов.