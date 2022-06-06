Новый Mercedes-AMG GLC засветился на камеру (фото)

Несколько дней назад компания Mercedes-Benz презентовала новое поколение кроссовера GLC. Известно, что для модели предусмотрено шесть модификаций – три гибридных и три плагин-гибридных. Также в семейство войдет две версии под маркой AMG – GLC 43 и GLC 63.

Прототипы высокопроизводительных вариантов кроссовера уже выехали на тесты, где и были замечены фотошпионами. У покрытого камуфляжем тестового мула видны четыре круглых патрубка выхлопной системы. Они спарены и находятся по обе стороны крупного диффузора, интегрированного в задний бампер. Это указывает на то, что перед нами GLC 43.

Технические характеристики GLC 43 пока не раскрыты. Инсайдеры утверждают, что модель получит ту же трансмиссию, что и новый Mercedes-AMG C 43 4Matic. То есть в движение кроссовер будет приводить 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором.

Суммарная отдача данной установки составляет 402 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Она сопряжена с системой полного привода и 9-ступенчатым «‎автоматом»‎. Агрегат позволяет разгоняться с места до «сотни»‎ занимает 4,6 секунды. Премьера нового Mercedes-AMG GLC состоится в ближайшие месяцы.