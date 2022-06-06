Украинская компания показала электромобиль будущего (фото)

Несмотря на войну в Украине, большинство компаний продолжает работать. В их числе и ИНФОКОМ ЛТД, которая специализируется на автоматизации и разработке беспилотных роботизированных платформ.

Помимо своей основной деятельности, эта компания, совместно с производителем зарядных станций UGV Chargers, приступила к разработке электромобиля. Его главной особенностью станут съемные аккумуляторные батареи.

В компании новинку позиционируют как «народный электромобиль». Судя по рендерам, он получит довольно футуристичный дизайн, в стилистике беспилотных шаттлов. В багажном отсеке установлена панель с батареями. При необходимости, их можно будет быстро снять и заменить на уже заряженные кейсы.

Идея со съемными аккумуляторами в электрокарах не новая. К ней все чаще возвращаются производители. Ведь, одним из минусов автомобилей на электротяге, является длительная зарядка, а такие станции помогут ее решить. Получится ли ее реализовать у украинских специалистов – покажет время.