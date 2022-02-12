Новый Mercedes-Benz eSprinter вывели на испытания холодом (фото)

Презентуют новинку в этом году

Подразделений Mercedes-Benz Vans, которое отвечает за выпуск коммерческих моделей немецкой компании, опубликовало серию тизерных снимков нового eSprinter. Микроавтобус намерены представить до конца текущего года, а пока его вывели на испытания в условиях низких температур.

Тесты новинки провели на полигоне в Арьеплуге (Швеция). Температура за бортом достигала минус 30 градусов, к тому же был шквальный ветер и высокая влажность. Несмотря на все эти факторы, прототипы показали себя превосходно. По словам производителя, сбоев не было ни стороны силовой установки, ни у климат-контроля. Зарядная система также продемонстрировала высокий уровень надежности.

Технические характеристики новинки компания продолжает держать в секрете. Ее представители только заявили, что eSprinter следующего поколения будет предлагаться с тремя различными по емкости аккумуляторами. К тому же будет доступно несколько вариантов кузовов, начиная от традиционных фургонов и заканчивая вариантами шасси. Фургону обещан запас хода в два раза больше, чем у актуальной модели.

Модернизированный eSprinter будет запущен в производство во второй половине 2023 года на мощностях завода компании в Чарльстоне (Южная Каролина, США). Затем модель встанет на конвейер на предприятиях марки в Дюссельдорфе и Людвигсфельде (Германия).