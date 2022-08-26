Кроки до перемоги
Разведчикам хотят приобрести мобильный пункт управления БПЛА
Сегодня для аэромобильной разведки ВСУ очень нужен мобильный пункт управления БПЛА. Для этой цели волонтеры начали сбор средств, сообщает Процишин офіційний в Фейсбук. Всего необходимо на эти цели около 40 000 долларов.
Из них 37 000 направят на закупку полноприводного фургона Volkswagen Crafter 2016 года выпуска (или аналогичного Mercedes-Benz Sprinter). Сюда входят расходы на доставку автомобиля плюс ТО. А оставшуюся сумму направят на переоборудование. В интерьере планируют установить пульты, мониторы и другие средства управления (на фото внизу). Излишек денежных средств, если он будет, пустят на приобретение зимних шин.