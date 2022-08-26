Разведчикам хотят приобрести мобильный пункт управления БПЛА

Сегодня для аэромобильной разведки ВСУ очень нужен мобильный пункт управления БПЛА. Для этой цели волонтеры начали сбор средств, сообщает Процишин офіційний в Фейсбук. Всего необходимо на эти цели около 40 000 долларов.

Из них 37 000 направят на закупку полноприводного фургона Volkswagen Crafter 2016 года выпуска (или аналогичного Mercedes-Benz Sprinter). Сюда входят расходы на доставку автомобиля плюс ТО. А оставшуюся сумму направят на переоборудование. В интерьере планируют установить пульты, мониторы и другие средства управления (на фото внизу). Излишек денежных средств, если он будет, пустят на приобретение зимних шин.