Новости Как вам такое: 3.0-литровый V6 под капотом крохотного Daewoo Matiz

Отдача нового агрегата около 190 л.с.

Британская Powercrazy Motorsports, специализирующаяся на на оборудовании для диагностики двигателей для автоспорта, доработала ситикар Daewoo Matiz 1999 года выпуска. Под капотом южнокорейской «малолитражки» установили 3,0-литровый X30XE V6 от Opel Omega мощностью 190 л.с. Новым агрегатом заменили стандартный для модели первого поколения 800-кубовый двигатель на 52 л.с.

Прежде чем оказаться под капотом Матиса V6 прошел доработку, заключавшуюся в установке шлифованной головки блока цилиндров, распредвалов с высоким подъемом, модифицированного впускного коллектора от Chevrolet Cavalier V6 и картера от Opel Vectra V6. Работает агрегат в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Getrag F20 с корпусом F18, маховиком от Opel Astra GTE и сцеплением Fast Road.

Серьезно прибавившему в мощности ситикару доработали шасси. Спереди у него теперь стоят тормозные механизмы от Mistubishi Lancer Evo 6 с рассверленными дисками от Focus RS. Сзади сохранились штатные барабанные механизмы.

За счет пружин Spax в подвеске дорожный просвет автомобиля уменьшился на 40 мм. Дополняют новый образ Daewoo Matiz колесные диски от Porsche с низкопрофильными шинами.