Новый рамный пикап Chevrolet выехал на тесты (первые фото)

Новинку показали снаружи и внутри

Chevrolet Colorado присоединился к линейке американской компании в 2004 году. За это время модель сменила два поколения и прошла несколько масштабных обновлений. Теперь на тесты выехала новая генерация пикапа, которую намерены вывести на рынок в 2023 году.

Закамуфлированные прототипы новинки попали в объективы фотошпионов. Судя по снимкам, перед нами версия ZR2. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и более агрессивную внешность. Кузов выглядит мускулистее, чем у предшественника. Также ему досталась увеличенная решетка радиатора, современная оптика и широкие колесные арки.

Шпионам удалось заглянуть и в салон тестового мула. Сквозь незначительное количество маскировки можно рассмотреть крупный дисплей мультимедии, который похож на тот, что используется в обновленном Silverado 1500. Также ожидается, что пикап получил современную цифровую приборную панель, систему климат-контроля, широкий пакет ассистентов безопасности. К тому же модели обещан автопилот.

Известно, что в основе Chevrolet Colorado 2023 лежит все та же платформа GMT 31XX. В движение его будет приводить 2,7-литровый бензиновый двигатель I4 L3B с турбонаддувом. А вот дизельные моторы для новинки доступны не будут. Дебют третьей генерации рамного пикапа состоится до конца текущего года, а в продажу модель поступит в 2023-ем.