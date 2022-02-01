10 самых популярных марок б/у авто в январе

В январе 2022 года в Украину импортировали 37 865 автомобиля. Это на 5 446 автомобилей больше чем в тот же период годом раньше. Но интересно, на рынке наблюдается одновременно и рост, и падение.

На рынке новых автомобилей в начале года наблюдается проблема с поставками, связанная с наличием микрочипов у производителей. Из-за этого рынок новых авто показал падение, по сравнению с прошлым январем с 6003 до 5450 импортированных автомобилей. Это привело к тому, что доля новых авто в структуре импорта автомобилей упала с 19 до 14%. А вот с поставками подержанных автомобилей в Украину таких проблем нет и рост продолжается.

В январе в Украину завезли 32 415 подержанных автомобиля. Это на 5 999 больше, чем годом ранее. А за счет того, что б/у-шка растет, а новые авто падают в объёмах поставок, то и доля подержанных авто в импорте увеличилась с 81 до 86%.

Что же интересного было на рынке б/у в январе? Если говорить о популярности марок, то здесь все довольно стабильно. В топ 5 лишь одно изменение. Первые четыре позиции остаются неизменными и выглядят следующим образом:

Volkswagen Renault Ford Skoda

А вот на пятую строку рейтинга сумел подняться Opel, потеснив с нее Hyundai, который упал на две строки вниз, пропустив вперед еще и Nissan.

Что же помогло Opel продвинуться в рейтинге народной любви и популярности? Самой популярной моделью марки по-прежнему остается минивен Zafira. Их везут в большинстве 2005-2010 годов выпуска, зачастую с турбодизельными моторами 1,7 л. В минувшем январе их привезли на 265 штук больше, чем годом раньше. На втором месте среди Опелей – Astra, но ее рост не очень существенный, около 27%. Хотя именно она и Zafira являются объемообразующими для б/ушных Опелей (736 и 788 авто соответственно). И именно благодаря росту их популярности (Zafira + 51%, Astra + 27%) марка Opel поднялась на пятое место в рейтинге.

В процентном отношении очень впечатляюще растет популярность модели Vectra. Их привезли на 92% больше, чем годом ранее! Хотя в абсолютных величинах это выглядит уже не так впечатляюще. Если в январе 2021 их привезли 59 штук, то в этом году – 113. Еще круче смотрится настоящий прорыв модели Frontera. Она выросла на 300%! Казалось бы – огого! Но, по факту, вместо одной Frontera привезли 4 авто J.

Примечательно, что в топ 10 попало два премиальных немецких бренда: Audi и BMW. Причем если Audi просто переместилась с девятого на восьмое место, то «баварцы» перескочили с 12 на 9 позицию. Интересно, что у обоих немецких брендов важную роль в структуре поставок играют не дешевые кроссоверы. Так у Audi модель Q5 третья по популярности, аQ7 – четвертая. У BMW более популярен большой X5, который занимает второе место среди моделей марки, тогда как X3 на четвертой позиции.

Замыкает десятку популярных марок на рынке Mazda. У нее «Тройка» уступила лидерство модели Mazda 6. Cтали меньше везти американские Mazda 3. Еще немного и ее обгонит кроссовер Mazda CX5, ведь в январе их привезли всего на 1 меньше, чем Mazda 3.