Новый соперник Toyota Camry от Hyundai удивил дизайном

Автомобиль получит несколько версий, включая полностью электрическую

Hyundai Grandeur вышел на рынок в 1986 году и за это время сменил шесть поколений, последнее из которых выпускается с 2016-го. Актуальный автомобиль полностью соответствует текущим тенденциям в сегменте и пользуется популярностью на местном рынке. Но корейская компания решила изменить дизайн модели и в следующей генерации ей вернут черты прародителя.

Закамуфлированный тестовый прототип был замечен YuoTube-блогером WoopaTV на парковке в одном из городов Кореи. Он отметил наличие дополнительных оконных секций в задних стойках, как у модели первого поколения, крупных вертикальных фар, массивной радиаторной решетки и узких задних фонарей. Также видны светодиодные ДХО и камеры на корме.

По его словам, седан выглядит несколько длиннее предшественника, хотя утверждать это пока рано, ведь точных габаритов пока нет. Предыдущая генерация достигала в длину 4990 мм при колесной базе 2885 мм. В салон блогер заглядывать не стал. Он лишь высказал предположение, что в оснащение войдет несколько крупных экранов, как у всем актуальных моделей марки.

Силовая установка также пока не подтверждена. Предположительно, седан получит гибридную и полностью электрическую версии. Хотя есть вероятность, что Hyundai сохранит и текущую моторную гамму. Речь идет о 2,5-литровом бензиновом GDI мощностью 198 л.с., 3,3-литровом шестицилиндровом моторе на 290 л.с. и V6 объемом 3 литра с отдачей 235 л.с. Презентовать новинку планируют в конце 2022 или начале 2023 года.