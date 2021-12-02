На рынке коммерческих автомобилей появился крупнейший поставщик финансовых услуг

1 декабря 2021 года начала работу компания Daimler Truck Financial Services (DTFS), которая сосредоточится на поддержке продаж с предоставлением финансовых услуг и страхования грузовиков и автобусов Daimler Truck. DTFS является подразделением компании Daimler Truck Group, образованной путем разделения концерна Daimler AG на две независимые структуры: по легковых автомобилям и фургонам (Mercedes-Benz Group AG) и грузовикам и автобусам (Daimler Truck Holding AG).

DTFS представлена уже в семи странах (Австралии, Бразилии, Канаде, Мексике, США, ЮАР и Японии), а в 2022 году выйдет на рынки Аргентины, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии и Нидерландов. В 2023-м к ним добавятся Германия и Франция.

Таким образом, DTFS станет крупнейшим поставщиков финансовых услуг для коммерческих автомобилей в мире – со штатом более 1900 сотрудников в 16 странах. Планируется, что к концу 2022 года портфель контрактов по лизингу и страхованию достигнет 21 млрд евро. Сегодня компания начинает предлагать также новые услуги по динамическому лизингу и страхованию. Так, в США и Японию скоро будет запущена программа Dynamic Lease.

Кроме того, развитие электромобильности расширяет сферу предоставляемых услуг по финансированию, в частности по зарядным станциям и аккумуляторным батареям.

Cегодня каждый четвертый грузовик и автобус Daimler оформляется в лизинг через собственные финансовые услуги. В среднесрочной перспективе этот показатель планируется довести до 30%.

«Мы создали Daimler Truck Financial Services в рекордные сроки – всего за десять месяцев. С помощью наших финансовых услуг мы будем поддерживать продажи всех марок грузовых автомобилей и автобусов Daimler Truck», – сказал Стефан Унгер, член правления Daimler Truck AG по финансовым услугам и генеральный директор DTFS.