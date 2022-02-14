Новый Toyota Land Cruiser 300 стал еще круче

Внедорожнику доработали подвеску и увеличили дорожный просвет

Тюнеры из ателье Jaos представили внедорожную версию нового Land Cruiser 300. Недавно дебютировавшему внедорожнику нового поколения доработали подвеску и увеличили до 275 мм (+40 мм) дорожный просвет. Автомобиль укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками с «зубастыми» внедорожными шинами. Но это далеко не весь список новшеств. В него вошли дополнительная оптика, иная выпускная система, экспедиционный багажник и накладки на колесные арки.

Благодаря всем этим улучшениям автомобиль выглядит более завершенным. Такому Land Cruiser 300 не страшна любая местность. Он может карабкаться по камням и уверенно «проглатывать» кочки.

По информации тюнеров, технически перед нами все тот же автомобиль. Мотор дорабатывать не стали. В движение внедорожный Toyota Land Cruiser приводит заводской 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, выдающий 415 л.с. или 3,3-литровый турбированный дизельный с отдачей 299 л.с. Оба агрегата работают в паре с десятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.