Квартирный переезд: как правильно организовать? Советы от Вива Транс

Квартирный переезд – процесс, с которым сталкиваются многие люди. Его приходится организовывать в случае, когда человек улучшает свои жилищные условия, вынужден переезжать в связи со сменой работы или учебы, или, когда возникает желание сменить район на более тихий, или наоборот – развитый и многолюдный. Независимо от того, какая причина переезда, придется изрядно постараться, чтобы все прошло гладко, без потерь и нервных срывов, а также с минимальными финансовыми затратами.

Советы от компании Вива Транс, которая специализируется на квартирных переездах по Киеву и области, помогут все правильно организовать и спланировать с минимальными ресурсо-затратами.

Варианты организации квартирного переезда

Первое, что понадобится решить человеку, у которого планируется перевозка всего имущества, это то, кто будет заниматься организацией и выполнением всех работ. Вариантов решения данной проблемы несколько:

Сотрудничество с мувинговой компанией, которая оказывает услуги по квартирному переезду «под ключ», начиная от упаковки вещей, разборки мебели, и заканчивая выносом мусора с новой квартиры после разборки всех коробок.

Привлекая профессиональных грузчиков и грузовой транспорт, но все работы «до» и «после» с привлечением родственников, родных и друзей.

Своими силами, также заручившись поддержкой близких людей, без помощи наемных грузчиков.

Выбирать стоит исходя из своих возможностей и предпочтений. Если в финансах человек не ограничен, тогда лучше доверить перевозку всех вещей мувинговой компании и сэкономить тем самым свои нервы, силы и время. Если же бюджет ограничен, тогда основной объем работы придется взять на себя.

Предварительная подготовка к переезду: что нужно сделать?

В случае, если принято решение все или почти все делать самостоятельно, тогда понадобится начать подготовку к переезду заранее, и еще за неделю или две до дня «Х» предусмотреть некоторые детали. А именно:

Выбрать дату. Лучше всего переезжать днем в будни, поскольку в это время мало пробок на дорогах. Но, учитывая, что большинство людей работают в это время, то переезд осуществляется в выходные. Не нужно планировать на этот день ничего, кроме перевозки, так как переезд может растянуться до вечера. Найти грузовой транспорт, в который поместится вся мебель, техника, и личные вещи. С водителем или представителем транспортной компании договориться о времени приезда, о продолжительности аренды, и оплате. Заранее стоит купить коробки, пакеты, скотч, пузырчатую и стретч-пленку. Все это понадобится для того, чтобы аккуратно упаковать все вещи и бережно их транспортировать на новое место жительства. Не забудьте купить маркер или стикеры для маркировки ящиков и пакетов. Это поможет быстрее разобрать все на новом месте. На каждой коробке можно написать не только кухня/спальня/гостиная/детская, но и группу предметов – книги, детская одежда, кухонный инвентарь, принадлежности для ванной, и другое. Подготовить инструмент для разборки крупной мебели, для отключения бытовой техники – стиральная машина, бойлер и т.д. Это поможет быстрее в день переезда вынести все из квартиры для погрузки в машину. Начинайте складывать вещи заранее, одновременно проводя ревизию. Одежда не по сезону, книги, посуда, сменные комплекты постельного белья и полотенец, верхняя одежда – все то, что не понадобится до дня переезда, может быть сложено заранее. Перебирая все вещи, избавьтесь от тех, которые малы, не используются, вышли из моды, сломаны. Не нужно везти хлам в новую квартиру, чтобы там его при раскладывании выбросить. Лишняя работа ни к чему. Подумайте, кому вы доверите детей и животных в день переезда, чтобы они не мешали процессу.

Не лишним будет составить план расстановки мебели и коробок на новом месте, чтобы потом при заносе вещей в квартиру сразу их сортировать по комнатам.

Как действовать в день переезда?

Когда наступает день запланированного переезда, многие люди начинают волноваться, паниковать, тем самым усугубляя ситуацию и усложняя весь процесс перевозки вещей. Действовать нужно быстро, но продуманно, и тогда все пройдет без лишнего стресса. Сделайте следующее:

Позавтракайте, приготовьте минимальный перекус и воду с собой, если ехать далеко.

Разберите мебель, которая не пройдет в дверные проемы и на лестничной клетке.

Документы и драгоценности держите при себе в сумке, не оставляя их в грузовом отсеке транспорта или без присмотра возле подъезда.

Все, что понадобится в первую очередь на новом месте, лучше грузить в машину в последнюю очередь. Так эти вещи будут выгружены первыми.

Позаботиться о фиксации бытовой техники и мебели в автомобиле. Это позволит предотвратить их повреждение при движении машины.

Вернитесь в свою квартиру и убедитесь в том, что все личные вещи забраны.

При заносе вещей в новое помещение стоит соблюдать принцип маркировки, чтобы потом не переставлять мебель и коробки и комнаты в комнату.

Когда все вещи занесены в квартиру, проверьте машину, лестничные пролеты и лифт, чтобы ничего там не осталось, и в спокойном темпе приступайте к установке мебели и разбору коробок.