Новый трехрядный кроссовер Mazda CX-90 вышел на дорожные тесты

Мировая премьера нового флагмана марки ожидается до конца 2022 года

Mazda вывела на тесты новый полноразмерный кроссовер CX90. Шпионские фото оклеенного камуфляжем массивного автомобиля опубликовали в сети. Как сообщается, прототип предстоящего Mazda CX-90 2023 проходит испытания в том районе Лос-Анджелесе, где в прошлом году был замечен меньший CX-60.

На фото видна стильная оптика, аналогичная той, что досталась серийному CX-60. У прототипа короткий передний свес, восходящая к задней стойке подоконная линия и длинный задний свес, откровенно намекающий на третий ряд сидений в салоне.

Mazda CX-90 — самый большой из четырех предстоящих заднеприводных кроссоверов, которые японская марка обещает представить в течение девяти месяцев. На рынке США он заменит нынешний трехрядный CX-9, присоединившись к двухрядному CX-70. Обе новинки отличаются «широким дизайном», ориентированным на американцев.

Для рынка США Mazda CX-90 и CX-70 будут комплектовать новым рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом или подключаемой гибридной силовой установкой. Предположительно, гибридная система будет основана на четырехцилиндровом моторе.

Меньшие кроссоверы — двухрядный CX-90 и трехрядный CX-70 получат более широкую гамму агрегатов. В нее войдут рядные шестицилиндровые SkyActiv-X без турбонаддува и дизельные рядные шестицилиндровые двигатели SkyActiv-D с турбонаддувом и 48-вольтовыми стартер-генератором. Также кроссоверы предложат с базовым бензиновым четырехцилиндровым мотором и с плагин-гибридной силовой установкой на его основе.

Производство Mazda CX-90 2023 года планируют запустить до конца финансового года в Японии, который заканчивается 31 марта 2023 года. Глобальная презентация нового флагмана марки ожидается ближе к концу этого года.