Украинец построил уникальный болид с двигателем Yamaha R6 (фото)

Украина богата на разного рода умельцев и просто талантливых людей, которые способны создавать своими руками уникальные вещи. Касается это и автомобильной сферы. В ней есть огромный простор для фантазии и реализации своих самых смелых идей.

Например, житель Кривого Рога Николай Савонюк разработал и собственноручно собрал гоночный болид. Мини автомобиль получил название Eurofighter. Он полностью легализован и может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Машина выглядит довольно компактно. Она очень резвая и маневренная.

Прежде чем приступить к созданию болида, Николай прошел курс «Формула-Студент». На основе чертежей умелец сделал раму, подвеску и рулевое управление. Преподаватели курса также помогли ему разработать дизайн кузова. Он выполнен из стеклопластика, сообщает издание ТопЖыр.

Водительское место прикрывает стеклянный колпак. Впереди и сзади установлено по антикрылу, которые обеспечивают прижимную силу. В движение самодельный болид приводит двигатель от мотоцикла Yamaha R6 мощностью 124 л.с. Благодаря этому мотору Eurofighter может развивать скорость до 200 км/ч. По словам автора проекта, в болид он вложил 20 000 долларов.