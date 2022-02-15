Новый вен Honda вызвал невероятный ажиотаж — очередь на полгода вперед

Сбор предварительных заказов огласили 14 февраля

Honda начала принимать предварительные заказы на вен StepWGN нового поколения. Примечательно то, что модель еще не представили и не озвучили ее стоимость, но интерес покупателей оказался настолько большим, что уже сейчас очередь за автомобилем выстроилась на полгода вперед. Это касается как бензиновой, так и гибридной модификаций. Покупателям первые автомобили доставят только в июле 2022 года.

Honda StepWGN шестого поколения доступен в двух версиях — Air и Spada. Отличия между ними есть и они основательны. Например, иной передок и корма, а также форма бамперов и радиаторной решеткой. Внешность первого — Air — более сдержанная и спокойная, Spada — напротив дерзкая, заставляющая обратить на себя внимание.

Также покупатели могут выбрать вен с бензиновой или гибридной силовой установкой. Подробные характеристики StepWGN марка называть не стала. Единственное, что известно — это привод. У бензиновой версии он передний или полный, у гибридной — только передний.

В салоне ожидается система мультимедиа с 11,4-дюймовым дисплеем, а также цифровая приборная панель. Ее диагональ 10,2 дюйма. Кроме того, в списке оснащения значится потолочный 15,6-дюймовый экран, которому отведена роль телевизора.

Отметим, что прием предварительных заказов на Honda StepWGN стартовал 14 февраля. Полноценная премьера вена запланирована на весну 2022 года. Точная дата пока не объявлена.