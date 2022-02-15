Skoda представила спортивную версию хэтчбека Fabia

Новинка получила яркую внешность, но сохранила прежние моторы

Семейство Skoda Fabia четвертого поколения пополнилось новой версией под названием Monte Carlo. Новинка посвящена достижениям чешской компании в автоспорте и получила яркую внешность.

Новое исполнение Шкода Фабия можно отличить от базового варианта по темным акцентам в отделке кузова. В черном цвете выполнена окантовка решетки радиатора, кромка на переднем бампере, корпуса зеркал заднего вида, накладки на пороги, крыша, диффузор в заднем бампере и надпись с названием марки на двери багажника. Завершают образ затемненные боковые стекла и 16-дюймовые черные полированные колеса Proxima. В качестве опции доступны 17-дюймовые литые диски Procyon и 18-дюймовые колеса Libra.

В интерьере автомобиля также преобладает черный цвет, который оттеняют ярко-красные вставки и белая прострочка. В качестве декора использованы элементы, имитирующие карбон. В оснащение салона включена цифровая приборная панель с особой графикой, мультимедийная система с 9,2-дюймовым экраном, трехспицевое рулевое колесо в кожаном оплете, спортивные кресла со встроенными подголовниками и усиленной боковой поддержкой и характерная фоновая подсветка.

Также можно отметить наличие слота для беспроводной зарядки смартфона, дополнительных USB-портов, накладок на педали из нержавеющей стали и порогов с надписью Fabia. Есть подогрев руля и лобового стекла. За безопасность водителя и пассажиров отвечают девять подушек и широкий список электронных ассистентов, включая Travel Assist, Front Assist и Maneuver Assist.

Несмотря на динамичную внешность, моторная гамма Monte Carlo не изменилась. Модель будет предлагаться с 1,0-литровым трехцилиндровым MPI EVO мощностью 80 л.с. и 93 Нм крутящего момента, аналогичным по объему TSI на 95 л.с. и 175 Нм, а также литровым TSI EVO с отдачей 110 л.с. (200 Нм). Самым мощным в линейке является четырехцилиндровый двигатель 1,5 TSI EVO на 150 л.с. и 250 Нм, который работает в работает в паре с 7-ступенчатой DSG. Он позволяет развивать максимальную скорость до 225 км/ч. Первую «сотню» эта версия набирает за 8 секунд. В продажу новинка поступит в текущем году.