Новый внедорожник Great Wall оказался популярнее Haval H9 и Nissan Terra

В апреле Tank 500 разошелся тиражом более 1000 экземпляров

Продажи нового внедорожника Tank 500 китайской компании Great Wall стартовали в конце марта 2022 года. Новинка доступна исключительно на внутреннем рынке и оказалась популярнее в своем сегменте, чем Haval H9, выпускаемый той же Great Wall, и японский Nissan Terra. В течение апреля было продано более 1000 внедорожников Tank 500 и это несмотря на начальный ценник в 49 900 долларов США.

Tank 500 — вторая модель молодого бренда, созданного в начале 2021 года для производства рамных внедорожников. Он оказался больше Toyota Land Cruiser 300. Габаритная длина китайского Танка составляет 5070 мм, ширина — 1934 мм, высота — 1905 мм. Размер колесной базы — 2850 мм.

Внедорожник отличается брутальным дизайном с массивной радиаторной решеткой с широкой рамкой, большой квадратной головной оптикой и вертикальными задними фонарями. Салон укомплектован цифровой панелью приборов и огромными сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса. В стандартном оснащении панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система предупреждения от столкновений.

Tank 500 укомплектовали 3,0-литровым турбированным V6 мощностью 354 л.с. Мотор работает в связке с классической девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.