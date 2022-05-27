Полиция задержала преступников, угнавших 39 автомобилей (видео)

Сотрудники Национальной полиции Украины продолжают выявлять преступные группы, которые, несмотря на войну в стране, ведут незаконную деятельность.

В этот раз правоохранители задержали группу лиц, состоящую из шести человек, которые похитили с территории автостоянки 39 транспортных средств на общую сумму 6,5 млн гривен. Среди них, грузовые машины, цистерны, внедорожники, пикапы и мотоциклы.

На данный момент инспекторами полиции найдено и изъято 10 транспортных средств. Место нахождения остальных устанавливается. За это правонарушение злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До суда их будут держать под стражей.