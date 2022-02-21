Новый Volkswagen Amarok показали первых на фото

Пикап следующего поколения дебютирует до конца 2022 года

Представление о внешности пикапа следующего поколения нам дали неофициальные рендеры. Они созданы на основе опубликованных производителем изображений.

Volkswagen Amarok дебютировал в 2009 году. Его основой стал концепт под названием Pickup, который марка представила годом ранее. Спустя семь лет, автомобиль пережил плановый рестайлинг. С тех пор ничего не менялось. В какой-то мере Амарок можно назвать долгожителем, но скоро его сменит совершенно новая модель с более выразительной и запоминающейся внешностью.

Согласно рендерам, Amarok достанется радиаторная решетка с интегрированными светодиодными ходовыми огнями. Передние и задние крылья «украсят» массивные выштамповки. Колесные арки станут более квадратными. Все это делает пикап непохожим на новый Ford Ranger. В задней части появятся фонари иной формы с оригинальным рисунком и оригинальный бампер.

Основой пикапа нового поколения станет платформа T6. Сейчас она используется в том же Ford Ranger, о котором уже упоминалось. Ожидается, что с ним пикап разделит и моторную гамму. Его укомплектуют 2,0-литровым турбированным дизельным двигателем.

Новый Volkswagen Amarok представят до конца 2022 года. Точная дата премьеры пока не озвучена.