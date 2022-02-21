Посмотрите на секретный подземный гараж как у Джеймса Бонда (видео)

Такие предлагает итальянская IdealPark

Итальянская компания IdealPark, которая занимается проектирование и обслуживанием «секретных» гаражей, показала как устроен один из них. В качестве примера выбрали дом в одном из самых дорогих районов Португалии. Кроме бассейна, террасы и много другого, в нем есть подъемный гараж.

Он появляется из-под земли одним нажатием кнопки и опускается обратно уже с автомобилем. При этом никаких неровностей возле дома нет. Видна только асфальтированная подъездная дорожка.

Подобный гараж в данном случае не прихоть, а задумка архитектора, работавшего над проектом. Ну а если говорить о самой конструкции гаража от IdealPark, то он состоит из большого помещения под домом и лифта. Так же для безопасности предусмотрены камеры видеонаблюдения. Они не позволят лифту сработать, если на нем кто-то стоит. Кроме этого водителя уведомят в случае того, если выезд заблокирован.

Стандартный лифт IdealPark рассчитан на 2700 кг. Этого вполне достаточно для легкового автомобиля, но за доплату грузоподъемность можно увеличить до 3500 кг.

Так же производитель уверяет, что крыша лифта достаточно прочно закреплена. На ней можно оставлять автомобиль если нет времени спускаться в гараж.