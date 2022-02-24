Новый Volkswagen Amarok замечен на тестах

Старт продаж пикапа ожидается до конца 2022 года

В сети появилась новая серия шпионских снимков Volkswagen Amarok следующей генерации. Закамуфлированный пикап был замечен во время дорожных тестов. Как видно на фото, внешне «немецкая версия» нового Ford Range кардинально отличается от соплатформенной модели. Особенно это заметно в передней части кузова с иной линией капота и отделенной от фар радиаторной решеткой.

Смена платформы обещает новому Амарок более просторный салон. Силовые агрегаты тоже будут другими.

В моторной линейке пикапа ожидаются новый 3,0-литровый V6 и 2,0-литровые четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом. Нельзя исключать появление под капотом пикапа бензинового V6 и бензоэлектрической силовой установки, которая, по слухам, разрабатывается для рынка США. От Ford Range новому Amarok достанутся и коробки передач: шестиступенчатая механическая и десятиступенчатая автоматическая.

Ожидается, что в следующем поколении у Volkswagen Amarok появится «горячая» R-версия, аналогичная Ford Ranger Raptor. Такой пикап комплектуется 3,0-литровым Twin-Turbo V6 EcoBoost мощностью от 288 до 400 л.с. в зависимости от рынка.