Audi RS 3 Sportback трех поколений сошлись в дрэге — видео заезда

Результат гонки оказался довольно интересным

Хэтчбеки Audi RS 3 Sportback трех поколений продемонстрировали насколько изменилась модель з развитием технологий. В дрэге (гонка на 402 метра) автомобили встретились благодаря немецкому гонщику Даниэлю Абту и его команде.

Участниками необычного заезда стали Audi RS 3 Sportback второго поколения, первой «эр-эски» в семействе. «Заряженная» версия хэтчбека в кузове 8P вышла на рынок в 2011 году. Автомобиль укомплектовали пятицилиндровым мотором мощностью 340 л.с. Работал агрегат в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic и системой полного привода Quattro.

Поколение 8V дебютировало в 2015 году. Модель была доступна в кузове хэтчбек и седан. Оба использовали прежний мотор, но форсированный до 370 л.с. Коробку и привод трогать не стали.

Третий участник заезда — Audi RS 3 в кузове 8Y, вышедший в 2021 году. Для седана и хэтчбека последнего поколения отдачу все того же пятицилиндрового двигателя увеличили до 400 л.с. Помогло ли это ему оказаться на финише первым, вы узнаете, посмотрев видео заезда.