Обновленный Audi A6 показали на живых фото до премьеры

Новинку представят в ближайшие месяцы, а на рынок она выйдет до конца года

В семействе Audi A6 есть удлиненная версия с приставкой L в названии. Она вышла на рынок в 2018 году и вот, спустя четыре года, пришло время для планового обновления в середине жизненного цикла.

Фото рестайлингового седана без камуфляжа опубликовали на веб-сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Судя по ним, автомобиль получил обновленную решетку радиатора. Причем на выбор покупателей будет предложено два варианта – с сотовым рисунком и горизонтальными хромированными планками.

Также модели модернизировали головную оптику, приведя ее в соответствие с текущим языком дизайна марки, и добавили хромированных акцентов в воздухозаборнике. На корме установлены фары с новой графикой и бампер с хромированной накладкой. К тому же обновленному А6 L достались 19-дюймовые колесные диски с иным дизайном.

Салон модели на снимках не показан. По данным инсайдеров, в его оснащение войдет 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном и расширенный список функций ADAS. Под капотом седана установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 241 л.с., которая передается на все четыре колеса через семиступенчатую коробку передач. Дебют обновленного Audi A6 L состоится в ближайшие месяцы. Основным рынком сбыта станет Китай.