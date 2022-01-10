Посмотрите на Tesla Model S, которая проехала невероятные 1,5 млн км

Владелец уже готовится установить новый рекорд

Электромобили Tesla считаются сами инновационными в мире. Однако в плане надежности они довольно часто подводят своих владельцев. Но, как показывает практика, это касается вовсе не всех экземпляров. Например, житель Германии смог преодолеть на своем электрокаре рекордные 1,5 млн км, и намерен и дальше его эксплуатировать.

По словам Хансйорга фон Геммингена, он приобрел подержанную Tesla Model S P85 в 2014 году. Тогда ее пробег составлял 30 000 км. Так как мужчина работает таксистом, то уже в 2019 году он разменял первый миллион километров, а спустя год приблизился к отметке 1,2 млн км. Сейчас на одометре чуть больше полутора миллионов км. Но таксист планирует достичь цифры в 1 млн миль (1,61 млн км).

Известно, что за все это время мужчина несколько раз менял аккумулятор. Оригинальная батарея вышла со стоя через 290 тысяч км и была заменена по гарантии. Второй хватило еще на 250 000 км, а третьей – на 460 тысяч км. Актуальная батарея еще послужит владельцу электрокара-рекордсмена, так как ее емкость равна 86%.

Также владелец сообщил, что за время эксплуатации электрокара он ремонтировал оси и подвеску, заменил тормоза, высоковольтные кабели, конденсаторы и дверные ручки. Все эти работы обошлись ему в 26 тысяч долларов. К тому же несколько раз производилась замена мотора – на 680 и 1 млн км. За чей счет это было сделано, владелец не уточняет.

Напомним, что Tesla Model S P85 является самой мощной из ранних электромобилей американской марки. Она комплектуется одним электромотором, установленным на задней оси, который выдает 350 л.с. и 600 Нм. На одном заряде она может преодолеть до 500 км.