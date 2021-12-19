С привкусом Мивины: вьетнамский VinFast готовит три новых автомобиля

Электрокары представят на выставке CES

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания VinFast произвела настоящий фурор, представив электрические кроссоверы VF e35 и VF e36, которые составят конкуренцию Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 и Hyundai Ioniq 5. Не менее феерично она планирует выступить и на выставке CES, которая откроет свои двери в начале января 2022 года. Напомним, что основатель компании – миллиардер Фам Нят Выонг, который создал в Украине бренд «Мивина».

Помимо уже показанных электромобилей, компания презентует три совершенно новые модели. Об этих новинках информации практически нет. Производитель только заявил, что они присоединятся к сегментам A, B и C. Также корейцы подчеркнули, что электрокары будут столь же элегантны, как продукция марки Pininfarina. Моделям обещаны отличные аэродинамические характеристики и повышенный комфорт.

К том же все новые модели компании будут оснащены продвинутыми системами помощи водителю, включая полностью автоматизированную парковку и систему предупреждения о столкновениях. Также будет голосовой и виртуальный помощники, и несколько инновационных функций, которые опираются в своей работе на искусственный интеллект. Последние разработаны инженерами VinFast.