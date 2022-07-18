Обновленный Kia XCeed дебютировал с мощным мотором и технологией MHEV

Кроссовер Kia XCeed, который впервые вышел на рынок в 2019 году, подвергли плановому обновлению. Ему доработали внешность, оснащение и предложили новую силовую установку.

Благодаря новым светодиодным фарам, переработанному бамперу и зауженной решетке радиатора модель стала выглядеть более агрессивно. Также эффектно выглядят черный глянцевый диффузор на корме, новые фонари и 16-дюймовые колесные диски. Оснащение салона Kia XCeed зависит от рынка сбыта.

В базовой версии обновленный кроссовер поставляется с мультимедийной системой с 5-дюймовым экраном и радиоприемниками DAB. Средняя получит систему с экраном на 8 дюймов и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а топовый вариант оснащается 10,25-дюймовой мультимедийкой и 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью. Также есть порты зарядки USB-C и круиз-контроль с поддержкой навигации.

К тому же кроссоверу предложили отделку GT-Line. Такую версию можно отличить по более тонкой решетке радиатора, выраженным воздухозаборникам, шестиугольным светодиодным фонарям, иному диффузору и уникальным 18-дюймовым колесам. В салон интегрировано рулевое колесо с плоским дном, черная обшивка потолка, перфорированная кожаная ручка переключения передач и спортивные сиденья GT-Line.

Базовая версия кроссовера поставляется с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем T-GDi мощностью 160 л.с. Вариант GT-Line комплектуется 1,6-литровым мотором с отдачей 204 л.с. (265 Нм). В сочетании с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом этот агрегат позволяет машине разгоняться с места до «‎сотни»‎ за 7,5 секунды.

Также предложен вариант с 1,0-литровым T-GDI мощностью 118 л.с. и 1,0-литровым дизельным агрегатом на 134 л.с., которые сопряжены с 7-ступенчатой ​​коробкой передач. Для модели впервые доступна 6-ступенчатая механическая версия Kia iMT дизельного мотора MHEV, которая оснащена сцеплением с электронным управлением, позволяющим автомобилю двигаться по инерции на скорости до 125 км/ч. Это существенно экономит топливо.

Компания не стала исключать из моторной гаммы XCeed и полноприводный гибридный вариант. Как и прежде он сочетает в себе 1,6-литровый двигатель и электромотор. Суммарная отдача установки составляет 141 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Батарея на 8,9 кВтч обеспечивает пробег в число электрическом режиме до 50 км. Производство обновленного XCeed на заводе в Словакии начнется этим летом, а продажи в Европе стартуют в сентябре.