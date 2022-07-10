Новинка Обновленный Lexus UX уже в продаже, но только в Японии

Усовершенствованный кроссовер доступен с бензиновой и гибридной силовой установкой

Несколько дней назад в Японии стартовали продажи обновленного кроссовера Lexus UX. Модернизация модели заключалась в повышении жесткости кузова на кручение. Для этого в районе дверных проемом добавили два десятка дополнительных точек сварки. Также кроссоверу перенастроили электроусилитель руля и амортизаторы. В совокупности это позволило увеличить управляемость в поворотах.

Плюс к этому Lexus UX получил новые 18-дюймовые шины Bridgestone, изготовленные по технологии run-flat. Они позволяют продолжать движение даже после прокола. Кроме того, за счет оптимизированного протектора снижен уровень шума во время езды.

Топ-версия F Sport теперь стандартно укомплектована адаптивными регулируемыми амортизаторами AVS, разработанными совместно с Yamaha. Конструкцию спортивного кроссовера усилили за счет распорки между передними подвесками. Сзади появился горизонтальный демпфер, который гасит крены.

В салоне спорт-версии модернизированная мультимедийная система с голосовым управлением и обновлениями «по воздуху». В зависимости от комплектации диагональ дисплея — 8 или 12,3 дюйма. Также несколько изменено расположение переключателей на передней панели и кнопок обогрева сидений.

Также для Lexus UX F Sport предусмотрен стайлинг-пакет, который предполагает окрашенную черным лаком крышу и черные легкосплавные колесные диски. В салоне — ярко-красные декоративные вставки на передней панели, дверных картах и сиденьях, и такого же оттенка ремни безопасности.

Обновлению подвергся и фирменный комплекс безопасности Lexus Safety System. В частности, радар и монокамера. Результатом этого стало более эффективное распознавание пешеходов и велосипедистов в ночное время суток. Кроме того, добавлена коррекция рулевого курса при случайном выезде из полосы движения. Кроссовер теперь может самостоятельно остановиться у обочины и вызвать экстренные службы, если водителю стало плохо.

Но и это еще не все. В Японии кроссовер доступен в новом исполнении UX Graceful Explorer. Внешне он отличается серебристой решеткой радиатора, окрашенными в цвет кузова накладками на колесные арки и колесными дисками в особом дизайне. В салоне из отличий — стандартные передние сиденья с вентиляцией и светло-коричневой обивкой.

Пока предложены две модификации Lexus UX — UX200 и UX250h. Первая укомплектована 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 168 л.с. У гибридного UX250h силовая установка состоит из того же бензинового двигателя, дополненного электромотором. Совокупная отдача установки — 181 л.с. Батарея — никель-металлогидридная. Бензиновый кроссовер — переднеприводный. Гибридный может быть передне- и полноприводным. Коробка — безальтернативный вариатор.

В Японии за обновленный Lexus UX просят от 29 400 до 40 640 долларов США.