Обновленный Mercedes-Benz G-Class проходит испытания холодом

Дебют внедорожника ожидается до конца 2022 года

Mercedes-Benz вывел на тесты обновленную версию популярного внедорожника. Сейчас G-Class проходит испытания в условиях низких температур. Шпионские фото автомобиля опубликовало издание Carscoops.

Рестайлинговый внедорожник практически полностью прикрыт слоем камуфляжной пленки, которая мешает рассмотреть его внешность в деталях. Ожидается, что обновленная версия автомобиля будет отличаться от актуальной другой радиаторной решеткой, бампером и воздухозаборниками иной формы. Сюда же можно отнести и оптику с иной графикой. Гелендвагену также приписывают колесные диски в ином дизайне и несколько новых цветов в кузовной палитре.

В салоне ожидается появление новой панели приборов, системы мультимедиа и других кресел. Кроме этого, водителю станут доступны все современные ассистенты.

Серьезных технических изменений не предвидится. Моторная линейка останется прежней.