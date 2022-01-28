Обновленный Toyota RAV4 вместе со спецверсией добрался до дилеров

Автомобиль посвежел внешне и получил новую силовую установку

Актуальное поколение популярного кроссовера Toyota RAV4 вышло на рынок в 2018 году. Осенью прошлого года компания представила обновленный вариант модели. Новинка уже поступила в продажу на Американском и Японском рынках. Теперь она добралась и до Европы.

Рестайлинг принес кроссоверу фары с новой графикой и светодиодными противотуманками, иные бамперы и решетку радиатора. Также изменен дизайн колесных дисков. В салоне появилась LED-подсветка, разъемы USB-C и сиденья с электрорегулировкой. Крое того, семейство модели пополнилось внедорожной версией с приставкой Adventure в названии.

Новинку можно отличить по решетке радиатора с двумя массивными горизонтальными ламелями, в центре которых находится крупная эмблема марки, более широким колесным аркам и накладкам на переднем бампере. К тому же автомобилю увеличили дорожный просвет на 10 мм и установили 19-дюймовые черные легкосплавные колесные диски. Салон модели отделан черной кожей с оранжевой прострочкой. На порогах закреплены накладки, указывающие на то, что перед нами специальная версия Тойота РАВ 4.

В движение Toyota RAV4 Adventure приводит гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, который дополнен электромотором. Последний установлен на задней оси. Сопряжена установка с вариатором. Ее суммарная отдача составляет 222 л.с. Емкость батареи и запас хода в чисто электрическом режиме пока не озвучены.