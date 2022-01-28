Автомобиль года в Украине 2022: представляем коммерческие номинации

Голосование в акции “Автомобиль года 2022” близится к своему финалу, а мы заканчиваем серию публикаций про номинации акции. И ниже речь пойдет о моделях коммерческой направленности, а именно номинациях “Компактный фургон”, “Фургон” и “Пикап”.

Автомобили из этих номинаций готовы выполнять различные задачи, будь-то обычные семейные поездки, либо же перевозка пассажиров, грузов и различное коммерческое использование. Пикапы представлены моделями Dongfeng Rich 6, Isuzu D-Max, JAC T8 Pro и Toyota Hilux. И если Toyota, Isuzu и даже JAC в особом представлении не нуждаются, то Dongfeng Rich 6 модель для нашего рынка новая. Пикап внушительных размеров (его длина почти 5,3 метра) оснащен ниссановским турбодизельным двигателем объемом 2.5 литра и мощностью 140 л.с. и имеет кузов размером 1,5 на 1,5 метра. Комплектуется данный пикап только механической коробкой передач. Очень схож по параметрам и JAC T8, в то время как Toyota Hilux предлагает большую палитру модификаций и уровней оснащения. Стоит отметить, что пикап это автомобиль не только для покорения бездорожья и активного времяпровождения, а еще и для того, чтобы доставлять грузы по труднопроходимым дорогам.

В номинации “Компактный фургон” за победу соревнуются Renault Express, Toyota Proace City и Volkswagen Caddy. Эти имена хорошо известны на рынке легкой коммерческой техники, разве что Toyota Proace City пока не очень часто встречается на наших дорогах. Данная модель – плод совместной разработки с концерном PSA (ныне Stellantis) и имеет близнецов под маркой Peugeot и Citroen. Оснащается Proace City дизельным двигателем 1.5 D-4D в тандеме с механической коробкой передач. А вот Volkswagen Caddy это уже пятое поколение модели. Новинка выделяется своим дизайном, особенно передней его частью, а также множеством инновационных систем. На украинском рынке фургон предлагается с 2-литровым турбодизельным двигателем, но в двух вариантах мощности. Выбирать можно и коробку передач. Renault Express также новинка для нашего рынка, хотя отметим, что он заменил популярный на нашем рынке Renault Dokker. Более подробно об Express мы рассказывали в нашем тест-драйве:

Фургоны в акции “Автомобиль года в Украине” представлены моделями Toyota Proace, Volkswagen Transporter 6.1, Renault Master, Renault Trafic и Hyundai Staria. И если все модели так или иначе знакомы нашему рынку, то Hyundai Staria настоящий новичок! Хотя он пришел на смену также известной модели Hyundai H-1. Модель построена на новой платформе, но самое главное, получила очень смелый, футуристический дизайн. Щеголяет новым дизайном и новый Volkswagen Transporter, хотя здесь все традиционно и по-немецки сдержано. Так или иначе, даже утилитарную технику производители стараются наделить харизмой и узнаваемостью. И конечно же, наилучшими коммерческими характеристиками.

Напомним, что отдать голос за вашего фаворита вы можете до 31 января на сайте autoroku.ua.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.