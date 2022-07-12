Кроки до перемоги Испанские волонтеры привезли в Украину внедорожники и «‎скорые»‎

Весь мир продолжает помогать и поддерживать Украину в войне против российских оккупантов. Очередную партию помощи предоставили нашей стране испанские волонтеры.

Они привезли 23 специализированных автомобиля экстренной медицинской помощи, которые оснащены необходимым оборудованием для реанимации раненых, и внедорожники. Вся эта техника будет передана пограничникам Западного регионального управления Госпогранслужбы и поедет на передовую.

Как отметил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, волонтеры обещали поставить 21 машину скорой помощи, но по дороге они приобрели еще две. Также они наполнили машины медикаментами и другими важными грузами.

«Благодарю испанцев, которые прониклись ситуацией в Украине и жертвовали средства на закупку помощи волонтерам», – отметил Козицкий.