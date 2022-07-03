Обновленный Volkswagen Arteon рассекретили до премьеры – живые фото

Volkswagen Arteon является флагманом марки. Судя по тому, что на тесты выехали новые прототипы модели в кузове универсал, компания готовит для нее очередное обновление.

Данный рестайлинг довольно крупный, но он касается не внешности автомобиля, а его оснащения. Судя по снимкам, которые сделали фотошпионы, главным новшеством станет 12-дюймовый экран мультимедийной системы, расположенный по центру передней панели. Также можно отметить, что селектор трансмиссии теперь находится не на центральной консоли, а на рулевой колонке.

К сожалению, рассмотреть более детально изменения не удалось, так как часть передней панели закрыта маскировочными накладками. Также пластиковые коробки можно увидеть на переднем бампере. Вероятно, они скрывают датчики автопилота.

Как утверждают инсайдеры, кардинальных изменений в моторной гамме ждать не стоит. Судя по всему, это последнее обновление VW Arteon, так как в скором времени его отправят в отставку, заменив электрокаром.