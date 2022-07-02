Илону Маску пора напрячься: калининградский «Автотор» обещает завалить Россию дешевыми электромобилями

Производство бюджетных седан и кроссовер рассчитывают запустить в 2023 году

Калининградский завод «Автотор» планирует уже в следующем году запустить производство электромобилей. Первыми на конвейер поставят некие кроссоверы и седаны, которые будут «на много дешевле» американских Tesla. Как заявляется, это позволит удовлетворить спрос широкого круга россиян.

Следующим этапом станет выпуск «зеленых» хэтчбеков и минивэнов. Также в руководстве завода не исключают возможность производства электрических кабриолетов и купе. Но на конвейер их поставят только при наличии «устойчивого спроса» на такие модели.

Напомним, что до начала военного вторжения России в Украину калининградский завод «Автотор» выпускал легковые автомобили BMW, Kia и Hyundai, а также коммерческие модели Hyundai и Ford. В начале марта баварская марка вышла с российского рынка. При этом производство моделей Kia и Hyundai формально продолжалось. Хотя фактически конвейеры простаивали из-за проблем с поставками комплектующих. В июне в «Автоторе» сообщили, что смогли получить контейнеры с комплектующими, которые задержались в ЕС из-за санкций. В руководстве завода рассчитывают, что этих комплектов хватит до конца августа.