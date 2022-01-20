Очередь на новый Land Cruiser 300 растянулась на четыре года

О сроках выполнения заказов рассказал сам производитель

Новый внедорожник Land Cruiser 300 стал настолько популярным, что в Toyota не успевают выполнять заказы, о чем марка решила уведомить покупателей официально. Соответствующее заявление появилось на сайте производителя. В нем говорится, что срок ожидания автомобиля может достигать четырех лет. При этом в Toyota обещают сделать все возможное, чтобы выполнить заказы как можно быстрее.

Столь большие сроки отчасти оправдывают популярностью модели. Но это не единственная причина задержек. Наладить производство мешает и нехватка электронных компонентов, которую автопроизводители испытывают уже второй год.

Проблемы со сроком ожидания автомобилей в Японии начались с момента старта продаж в 2021 году. Тогда марка заведомо отложила поставки наиболее популярных комплектаций, но предупреждать об этом покупателей начала только сейчас.

Чтобы сгладить ситуацию в Toyota решились на небольшую хитрость. От всех покупателей начали требовать письменное соглашение о том, что новенький Land Cruiser 300 не будет перепродан в течение первого года владения. Таким образом производитель попытался повлиять на ситуацию со спекулянтами, которые активно зарабатывают на перепродаже модели.