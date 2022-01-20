SsangYong обновил рамный пикап Rexton Sports, сделав его мощнее и богаче

Рестайлинг принес и заметное подорожание модели

Компания SsangYong в начале января текущего года обрела нового владельца. Им стала фирма Edison Motors, которая намерена наполнить рынок бюджетными электромобилями. Однако пока расширение линейки только в планах, корейский производитель обновил свой бестселлер продаж – рамный пикап Rexton Sports и его длиннобазную версию Khan.

Предыдущий рестайлинг автомобили пережили в начале 2021 года. Тогда им подкорректировали внешность, а теперь взялись за технику. Пикапу модернизировали 2,2-литровый дизельный турбодвигатель, увеличив отдачу до 202 л.с. (ранее он генерировал 181 л.с.). Крутящий момент вырос с 400 до 441 Нм, но только у версий с 6-ступенчатым «автоматом». Привод – задний или полный.

Также пикап получил цифровую приборную панель, электроусилитель руля, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и расширенный пакет ассистентов безопасности ADAS, в который входит система удержания в полосе движения, мониторинг «слепых» зон и система предотвращения столкновений. К тому же SsangYong предложил специальную версию Rexton Sports Khan с приставкой Expedition в названии.

Особое исполнение пикапа можно отличить от стандартного по черной решетке радиатора, модернизированному переднему бамперу, специальной накладке на капоте, темным 20-дюймовым колесным дискам и эмблемам с названием спецверсии. Основным рынком сбыта модели станет Корея. Стоимость стандартного пикапа после рестайлинга стартует от 21 000 долларов. За удлиненный вариант Khan придется выложить минимум $ 25 000. А спецверсия обойдется в 33 000 долларов.