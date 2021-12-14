Новинка Один из самых дешевых электрокаров мира поступил в продажу в необычном виде

Новинка составит компанию уже имеющемуся в линейке хэтчбеку

Весной 2021 года Wuling показала концепт кабриолета предназначенного для молодежи. Сейчас же он стал серийным, прошел необходимые сертификационные процедуры и готов к старту продаж. На родном рынке марки его можно будет купить, начиная с 2022 года.

Своими габаритами кабриолет отличается от представленного ранее хэтчбека. Длина — 3059 мм (-2 мм), ширина — 1521 мм (+1 мм), высота — 1614 мм (-45 мм). Размер колесной базы обеих моделей — 2010 мм.

В основе кабриолета Wuling Mini EV — новая, пока еще не продающаяся модификация хэтчбека. Новинку для молодежи приводит в движение двигатель мощностью 41 л.с. Максимальная скорость — 100 км/ч. Озвученный маркой запас хода — 300 км.

Стоимость новинки не называется, но уже точно понятно, что она будет выше стоимости хэтчбека, который оценили в 4 500 – 7 670 долларов. Ожидается, что модель сможет стать такой же популярной и востребованной как и одноименный хэтчбек, ставший бестселлером марки.