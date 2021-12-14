Новинка Замену Toyota Camry от Hyundai показали без камуфляжа

Презентация бизнес-седана следующей генерации ожидается через несколько месяцев

Официальных изображений Hyundai Grandeur нового поколения на данный момент нет. Заполнить этот пробел взялся независимый дизайнер, скетчи которого появились в свободном доступе. Основой для них стали ранее опубликованные шпионские фото прототипов новинки, прикрытые камуфляжной пленкой.

По мнению художника, смена поколений принесет Grandeur необычную внешность с короткой задней частью кузова, «пронизанной» модной светодиодной полосой. Переднюю часть седана украсит новая радиаторная решетка в крупную «сетку». Аналогичная сетчатая вставка есть и в бампере.

Еще одна особенность нового поколения — двухэтажная передняя оптика с вертикальными блоками ближнего и дальнего света.

Основой нового Grandeur станет платформа седана Kia K8. Моторная гамма новинки состоит из двух бензиновых агрегатов (2,5 и 3,5 литра), битопливного (бензин/пропан-бутан) объемом 3,5 литра и гибридной силовой установки на базе 1,6 -литрового бензинового мотора.