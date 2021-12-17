Огромный седан Toyota показали снаружи и внутри после обновления

Новинку предложат с бензиновыми двигателями и гибридной установкой

Toyota подвергла рестайлингу пятое поколения седана Avalon. Снимки новинки без камуфляжа появились сразу на двух ресурсах – сайте Минпрома Китая и социальной сети Weibo. Автомобиль на них выглядит более современно и стильно.

Ему досталась гигантская решетка радиатора с наполнением в форме хромированных пунктиров (в качестве опции она может быть сетчатой) и фары с новой графикой. К тому же модель стала на 15 мм длиннее предшественника и достигает 4990 мм. Другие габариты не изменились. Ширина составляет 185о мм, высота – 1450 мм, а колесная база – 2870 мм.

Салон также показали на фото. В его оснащение вошла цифровая приборная панель и мультимедийная система с крупным экраном. На панели совершенно нет физических кнопок и шайб, что делает ее визуально чище. Ожидается, что базовым для Toyota Avalon станет 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 178 л.с. Также седан будет доступен с 2,5-литровым мотором на 209 л.с. и гибридной версией на его основе. Презентовать новинку планируют в начале 2022 года.