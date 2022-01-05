Огромный спрос заставил Ford удвоить производство электропикапа F-150 Lightning

К середине 2023 года годовой объем производства модели достигнет 150 тысяч единиц

Электрическая версия популярного в США пикапа Ford F-150 приставкой Lightning в названии дебютировала 20 мая 2021 года. А уже через четыре дня глава Ford Motor Джим Фарли сообщил, что за первые 48 часов после презентации компания получила более 44 500 заказов, то есть по 15 заявок в минуту. Сейчас же количество бронирований достигло 200 тысяч и это не считая корпоративных заявок.

Такой небывалый интерес к новинке заставил компанию изменить планы в отношении годового объема производства. В августе прошлого года Ford сообщил, что в 2022 году марка выпустит 15 тысяч электропикапов F-150 Lightning. Еще 55 тысяч единиц должны были сойти с конвейера в 2023 году. Уже на следующий год объемы увеличат до 80 тысяч, а в 2025 году — до 160 тысяч. К этому моменту на рынок должно было выйти второе поколение модели.

Сейчас планы изменились — к середине 2023 года объем производства пикапа F-150 Lightning увеличат до 150 тысяч. Интересно, что об удвоении объемов производства Ford заявил в день презентации потенциального конкурента от General Motors — электрического пикапа Chevrolet Silverado. На рынок он выйдет в 2023 году, тогда как поставки клиентских Ford F-150 Lightning начнутся в этом.