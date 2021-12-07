Опасный соперник Toyota RAV4 от Renault выехал на дороги – живые фото

Новинку построят на той же платформе, что и Nissan Qashqai.

Кроссовер Renault Kadjar уже изрядно устарел, поэтому производитель подготовил для него преемника под названием Austral. Буквально вчера модель показали на тизере, а сегодня ее заметили на дорожных тестах.

Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но даже сквозь него видно, что экстерьер новинки во многом повторяет актуальный Nissan Qashqai. Впрочем, это не удивительно, ведь обе модели базируются на платформе CMF-C. А вот с предшественником у кроссовера мало общего. Хотя габариты останутся прежними. То есть в длину он будет достигать 4510 мм, но кузов менее раздут.

Что касается дизайна, то он выполнен с оглядкой на новый Megane E-Tech Electric. Решетка радиатора с вертикальными планками выглядит массивно, вздернутая вверх светодиодная оптика и бампер с широким воздухозаборником формируют переднюю часть модели. На корме видны части фонарей, но вряд ли они будут настолько маленькими. Вероятно, они будут объединены между собой тонкой полосой, по середине которой установлен логотип марки.

Боковой профиль Austral выглядит динамично за счет длинного капота, немного наклонной линии крыши и крупного спойлера. Фотошпионам удалось заглянуть и в салон новинки. Здесь виден изогнутый экран, который объединяет цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Есть ряд физических кнопок, которые, вероятно, обеспечат быстрый доступ к системам. У прототипа шестиступенчатая механическая коробка передач, но обещан и «автомат». Дебютирует кроссовер в начале 2022 года, тогда же откроют и прием заказов.