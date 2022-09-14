Тюнинг Таким популярный китайский электрокар вы еще не видели – видео

Симпатичный сити-кар Wuling Hong Guang Mini EV является бестселлером китайского рынка и третьим по популярности электромобилем в мире. К тому же он пользуется спросом среди тюнеров, которые придают модели уникальных черт.

Но есть и такие специалисты, которые превращает компактный электрокар в монструозных чудовищ. Как, например, ребята из YiChe Garage (Пекин, Китай). Они взяли за основу шасси от среднеразмерного пикапа Great Wall Motors Cannon и установили на него кузов от Mini EV, который предварительно удлинили. Сверху на автомобиль одели каркас безопасности или, скорее, экзоскелет.

Для большей надежности этой конструкции, стыки закрыли металлическими листами. Стандартные двери заменили на «‎крылья чайки» и установили три пары колес, обутых в «зубастые» внедорожные шины.

В движение этот монструозный внедорожник приводит не электрическая силовая установка, а 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель от Great Wall мощностью 224 л.с. Процесс переделки электромобиля показали на видео.