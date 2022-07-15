Оригинальный дизайн и набор агрегатов: Honda представила ZR-V для родного рынка

В Японии продажи нового компактного кроссовера Honda ZR-V начнутся в сентябре

Honda Motor продолжает раскрывать подробности о новом кроссовере ZR-V. В начале апреля 2022 года дебютировала версия для северо-американского рынка под названием Honda HR-V. Местное производство кроссовера запустили 7 июня. Старт продаж ожидается в 2023 году.

До официального дебюта в Японии Honda также успела показать «китайскую» версию модели. И только сейчас стали известны подробности спецификации для родного рынка.

Honda ZR-V построен на одной платформе с Civic одиннадцатого поколения. При колесной базе 2655 мм кроссовер достигает 4568 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1621 мм в высоту. Cпецификация для японского рынка отличается не только расположением рулевого колеса, но и некоторыми особыми детали в экстерьере. А именно решеткой радиатора с вертикальными ламелями вместо «сот» и оригинальным передним бампером.

В Японии Honda ZR-V предложат в двух модификациях. В младшей версии кроссовер укомплектован 1,5-литровым бензиновым мотором и бесступенчатым вариатором. Топовый ZR-V получил гибридную силовую установку e:HEV. Она состоит из 2,0-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Привод в обоих случаях полный. Мощность агрегатов и динамические характеристики не уточняются. Для северо-американского рынка Honda ZR-V/HR-V комплектуют 2,0-литровым мотором мощностью 158 л.с.

В Японии прием предзаказов на новый компактный кроссовер начнется в сентябре. Цены пока не озвучены.