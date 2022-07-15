На продажу выставили классический Ford Bronco с мотором Coyote V8 (фото)

Новый Bronco — это хит практически во всех отношениях. Однако у него нет версии с мощным V8. Именно поэтому спросом продолжают пользоваться классические внедорожники. Один из вариантов выставили на аукцион Bring a Trailer.

Bronco Ranger XLT 1979 года выпуска находится в идеальном состоянии. А все потому, что он был полностью отреставрирован в 2020 году. Его кузов окрашен в оттенок Dark Jade Metallic, который отлично сочетается с черной съемной крышей и аналогичного цвета 15-дюймовыми колесами, обутыми в шины BFGoodrich Mud-Terrain T/A. На корме на откидном держателе закреплена соответствующая запаска.

В салоне установлены ковшеобразные сиденья, а вот втором ряду – небольшой диванчик. Отделка кабины выполнена зеленым винилом со вставками из фактурной ​​ткани, которую дополняет отделка под дерево. На одометре зафиксирован пробег в 3200 миль (12 070 км). Именно столько успел накатать внедорожник после реставрации. Истинный пробег неизвестен.

Однако самое важное находится под капотом автомобиля. Речь идет о 5,0-литровом двигателе Coyote V8 мощность 460 л.с., который сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Их дополняют амортизаторы Fox и дисковые тормоза Wilwood.

По словам продавца, при подготовке к продаже во внедорожнике произвели замену масла и обновили блок управления трансмиссией. На данный момент ставка на Ford Bronco Ranger XLT достигает 84 000 долларов. До окончания торгов осталось еще три дня. В минувшем году аналогичный автомобиль был продан на этом аукционе за 213 000 долларов.