PACCAR представил три инновационных грузовика

На недавно прошедшей крупнейшей выставке технологических инноваций СES 2022 в экспозиции PACCAR можно было увидеть три передовых по конструкции автомобиля.

Это аккумуляторный электрический грузовик Kenworth T680E, который имеет запас хода 240 км и способен быстро подзаряжаться. Его главное предназначение – региональные и городские перевозки.

Второй участник – магистральный тягач DAF XG+, получивший почетное звание «Международный грузовик 2022 года». Он расходует на 10% меньше топлива, отличается новым аэродинамическим дизайном, увеличенным внутренним пространством кабины, камерами бокового обзора вместо зеркал, а также передовой технологией помощи водителю и PACCAR Connect, современной глобальной подключенной платформой для грузовиков.

«PACCAR Connect улучшит качество обслуживания наших клиентов, обеспечив надежную защиту данных, беспроводные обновления программного обеспечения и усовершенствованные инструменты управления парком, а также позволит клиентам экономически эффективно интегрировать свои существующие системы и приложения для управления парком», — сказал Гарри Уолтерс, президент DAF.

Третья выставленная на стенде машина – капотный магистральный тягач Peterbilt 579, оснащенный технологией автономного вождения, разработанной Aurora, ведущей компанией в этой области. «Партнерство PACCAR с Aurora принесет пользу нашим клиентам за счет повышения безопасности и эффективности», — отметил Джон Рич, главный технический директор PACCAR.

Следующее поколение Peterbilt Model 579 отличается новым внешним видом с оптимизированной аэродинамической формой, более тихой кабиной и настраиваемым 15-дюймовым цифровым дисплеем. «Передовые технологии в новых грузовиках Peterbilt обеспечат нашим клиентам повышенную производительность, — сказал Джейсон Скуг, генеральный директор Peterbilt и вице-президент PACCAR.