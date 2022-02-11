Причины ухудшения автомобильного освещения в машине

Фары играют важную роль в обеспечении безопасности движения, особенно в темное время суток или в сложных метеорологических условиях. Чтобы улучшить освещение дороги, некоторые автовладельцы прибегают к радикальным, подчас опасным шагам: установке газоразрядных ламп, замене рефлекторов на линзы и т.д. Такие действия могут негативно повлиять на безопасность движения, при этом вмешательство в конструкцию светотехники официально запрещено украинским законодательством. Самый простой путь улучшить качество освещения дороги – приобрести новые лампы. То есть достичь существенного улучшения видимости ночью можно за счет стандартной процедуры замены ламп, подробно изложенной в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля.

Причины ухудшения автомобильного освещения

Качество освещения дороги становится хуже по нескольким причинам. В их числе старые или некачественные лампы, помутнение стекла, загрязнение на внутренних поверхностях фары, неправильный луч фар и так далее. Например, пыль попадает внутрь фары, смешивается там с конденсатом и создает слой грязи на внутренней поверхности, от которого непросто избавиться. Пластиковый колпак фары теряет прозрачность из-за микроцарапин и помутнения пластика в результате ультрафиолетового облучения. К неправильному лучу фар могут привести «кустарные» ксеноновые или LЕD-лампы с неподходящей архитектурой, не сочетающейся с геометрией оптического элемента фары. Именно замена старых или некачественных ламп дает наилучший результат улучшения автомобильного освещения. Вместо тусклых ламп стоит установить современные, с повышенной светоотдачей типа +120%, +150%.

Автомобильные лампы накаливания Bosch для лучшей безопасности на дороге

Хорошо видеть и быть увиденным необходимые условия для безопасного и спокойного вождения. Bosch предлагает широкий ассортимент ламп накаливания практически на любой автомобиль, отвечающих различным требованиям. Лампа Bosch Gigalight Plus, например, дает до 150% больше света и может быть отличным решением для тех, кто часто ездит ночью. В зимний период лампа Ultra White 4200K с мощной светоотдачей белого цвета будет преимуществом.

Особенно в темное время года чрезвычайно белый, подобный дневному свету, ультра-белый 4200К обеспечивает явные преимущества. Благодаря теплому спектру эти лампы обеспечивают высокую контрастность и обеспечивают до 30% больше света. Автомобильные лампы Bosch отвечают высоким требованиям к качеству и отличаются высокой надежностью и долговечностью.

Стоит отметить, что лампы Bosch полностью удовлетворяют требованиям европейского стандарта ECE и сертифицированы для украинского рынка. То есть их, в отличие от ксеноновых и LED-ламп, можно легально использовать в стандартных фарах для галогенных источников света.

Запасной комплект ламп – всегда хорошая идея

Поскольку нити накала изнашиваются со временем, рекомендуется менять лампы в среднем каждые два года. Автомобильные лампы накаливания следует менять парно, независимо производится ли замена самим водителем или в мастерской. Если одна лампа вышла из строя, то вероятно снижение светотехнических характеристик и второй лампы. Таким образом, замена двух ламп сразу не только проще, но и экономичнее. К тому же меняя две лампы в одно время, можно исключить асимметрию освещения, которая может повлиять на эстетику транспортного средства и удобство других участников дорожного движения.

В случае выхода из строя лампы накаливания коробка с запасными лампами – лучшее и быстрое решение. Комплект сменных ламп доступен как в мини-формате, так и в виде большой коробки с практически всеми сменными лампочками.