Первые Jeep Wagoneer «похвастались» кривыми надписями на корме (фото)

Название модели выровняли до отгрузки внедорожников в дилерские центры

В Twitter появилось фото первых серийных внедорожников Jeep Wagoneer, сошедших с конвейера автомобильного завода альянса Stellantis в Уоррене, штат Мичиган. Уникальность снимка в косой надписи «Wagoneer» на двери багажного отделения.

По информации издания Jalopnik, появившиеся в сети фото было сделано во время предпродажной проверки качества. Поскольку кривой надпись была на всех экземплярах, сошедших с конвейера, производителю пришлось отозвать всю партию Wagoneer.

В компании эту ситуацию не комментируют. Ни один из «проблемных» автомобилей не попал в продажу.

Ранее производителю приходилось объяснять клиентам, почему американский флаг на двери Wagoneer изображен в отзеркаленном виде. По словам представителя компании, так он выглядит, когда во время езды развивается на ветру.