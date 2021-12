В Volkswagen определились с премьерой электрического вена ID. Buzz

Компания Volkswagen опубликовала новый промо-ролик электрического минивена ID. Buzz, которому предстоит стать заменой топливного Touran. Короткое видео посвящено работе светотехники электровена, официальная премьера которого состоится весной 2022 года.

Как видно на видео, головные фары ID. Buzz очерчены тонкими светодиодными полосами, сходящимися у логотипа марки по центру фальшрадиаторной решетки. Модели положена подсветка дверных ручек. На отдельных кадрах виден световой паттерн, по всей вероятности, проецируемый на асфальт.

Уже известно, что ID. Buzz построен на той же платформе MEB, что все остальные представители ID-линейки марки. Ожидается, что габаритная длина вена составит чуть более 5 метров, колесная база — 3,3 метра. На рынке электровен предложат с задним и полным приводом. Предварительный запас хода около 500 км. Более подробная информация о модели появится во время премьеры. Не исключено, что в ходе подготовки к этому событию немецкий концерн поделится еще какими-то данными.

2022 is coming soon: the year of the new #VWIDBuzz! 🚐

Buckle up and catch a first glimpse! #WayToZero #VolkswagenWayToZero #idbuzz #volkswagen #vw #vwn #vwnutzfahrzeuge #vwcv pic.twitter.com/o3IQN6ORYU

— Volkswagen News (@volkswagen) December 23, 2021