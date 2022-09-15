Первые подробности о новом Maserati GranTurismo

Официальная премьера «двухдверки» ожидается в ближайшее месяцы

Maserati GranTurismo второго поколения выйдет на рынок в 2023 года. Готовясь к этому событию, итальянская марка развернула широкую рекламную кампанию двухдверки, которая в новом поколении будет доступна, в том числе и с полностью электрической силовой установкой.

Электрический GranTurismo Folgore стал героем рекламного видео, которое Maserati опубликовала в начале сентября. Сейчас появились официальные фото бензинового купе.

Судя по изображениям, от предшественника новое купе унаследовало только силуэт. Линий кузова стали более плавными, а салон сдвинут еще больше назад. У автомобиля полностью новая оптика, более выраженная решетка радиатора и новый «сетчатый» передний бампер с овальными воздухозаборником. Над «жабрами» за передними колесными арками появилась хромированная надпись «Modena». Такое название носит одна из бензиновых версий нового GranTurismo. Второй досталось имя Trofeo.

Боковые зеркала заднего вида переместились ниже на двери, а вместо традиционных ручек применены выдвижные. На крыше появился небольшой «акулий плавничок». В нижней части боковин видны выштамповки. Несколько изменена и корма. В частности, на фото видна пара хромированных патрубков выхлопной системы на месте прежнего овального. Задний спойлер теперь интегрирован в крышку багажного отделения. Также изменена форма заднего стекла. Капот, двери и задние стойки крыши украшены фирменным «тризубом».

Оба бензиновых купе получили битурбированный V6 Nettuno. Таким же мотором комплектуют кроссовер Grecale (530 л.с.) и среднемоторное купе Maserati MC20 (630 л.с.). Отдача агрегата нового Maserati GranTurismo пока не известно. В любом случае автомобили с шильдиком Trofeo будут мощнее.

Электрический Maserati GranTurismo Folgore отличается от бензиновых версий формой переднего воздухозаборника и отсутствием патрубков выхлопной системы на корме. По предварительным данным электромобиль получит трехмоторную силовую установку совокупной мощностью 1200 л.с. и 800-вольтовый аккумулятор. Запас хода не уточняется, но как утверждается, от скоростного терминала батарея за 5 минут пополняется на 100 км. Заявленное время ускорения от 0-100 км/ч — 2,7 с, максимальная скорость — более 320 км/ч.

Официальная премьера Maserati GranTurismo второго поколения ожидается в ближайшие месяцы. На рынке новое купе появится в 2023 году. Уже известно, что производство модели перенесут из Модены на завод Fiat Mirafiori в Турине, где сейчас собирают кроссоверы Maserati Levante.