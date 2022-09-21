Первый электрический Rolls-Royce вышел на Нюрбургринг

На рынке электрическое купе Rolls-Royce Spectre появится в конце 2023 года

Прототип Rolls-Royce Spectre, первого электрокара бренда, попал в объективы фотошпионов во время тестовых заездов на Нюрбургринге. На одной из сложнейших трасс в мире купе проходит испытания ходовой части. По словам очевидцев, несмотря на приличный вес, «Призрак», так в переводе с английского звучит имя первого электрического Rolls-Royce, отлично проходит повороты.

Прототип на фото покрыт черной камуфляжной пленкой со светящимися желтыми надписями, но это не мешает заметить сходство с только что снятым с производства купе Wraith. У Spectre наклонная линия крыши, длинный капот и открывающиеся против движения двери. «Нос» серийного электрокупе украсит обновленная фигурка Spirit of Ecstasy, которая теперь символизирует переход в новую эру. В дальнейшем она появится на всех новых моделях бренда.

Снимки с немецких дорог рядом с Нюрбургрингом проливают свет на салон электромобиля. Хотя большая его часть остается скрытой от посторонних глаз. В расположении дефлекторов воздуховодов и центральной панели просматривается сходство с Rolls-Royce Cullinan. В тоже время дисплеи объединены в один блок, как в моделях BMW.

По некоторым данным, Spectre построен на архитектуре Architecture of Luxury, модернизированной с учетом увеличенной нагрузки. Ожидается, сто отдача двухмоторной силовой установки электрокупе составит около 608 л.с. Так это или нет, станет известно из официальных сообщений компании, но их придется немного подождать. Старт продаж первого электрического Rolls-Royce запланирован на конец 2023 года.